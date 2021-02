Aggiornamento Galaxy S20 FE. L’azienda coreana ha deciso di stoppare almeno per il momento l’update alla nuova interfaccia One UI 3.1 per quanto riguarda il Galaxy S20 FE sia con connettività 5G che 4G. Ecco le motivazioni.

Samsung Galaxy S20 FE: aggiornamento a One UI 3.0 stoppato

Stando a quanto appreso di recente, il firmware per Galaxy S20 FE che includeva One UI 3.1 sembra essere non più disponibile al download. Si presume che il colosso coreano abbia scovato qualche bug e prima di far ripartire il rilascio deve risolvere il tutto.

Infine, l’aggiornamento pubblicato nei giorni scorsi includeva anche:

patch di sicurezza di febbraio;

nuove funzionalità per Calendario;

Nuove funzioni per la Galleria;

Nuove funzioni per la Fotocamera e tanto altro.

Non rimane che attendere la risoluzione del problema.

