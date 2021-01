Un nuovo aggiornamento Galaxy S10 Lite è stato ufficialmente rilasciato. Il nuovo update riguarda tutti coloro che possiedono il buon e caro S10 Lite dell’azienda coreana: da qualche ora è iniziato in via ufficiale il rilascio del nuovo sistema operativo Android 11 con interfaccia One UI 3.0. Andiamo ad analizzare tutto passo per passo.

Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna: ecco il debutto di One UI 3.0 e Android 11

Analizzando il nuovo firmware è il seguente: G770FFXXU3DTL1 e all’interno troviamo le patch di sicurezza di dicembre 2020.

Davvero tante le novità presenti grazie alla nuova piattaforma operativa di Google e l’ultima versione della personalizzazione software di Samsung. Fra le principali troviamo:

Interfaccia utente rinnovata;

Miglioramenti per la personalizzazione e schermata di blocco;

Nuove animazioni di sistema.

Infine, il rilascio dell’update è già iniziato tramite la classica modalità OTA e continuerà man mano arrivando su tutti i Galaxy S10 Lite fra qualche ora.

Quanti di voi hanno già ricevuto questo nuovo aggiornamento? Soddisfatti delle novità presenti? A voi affidiamo la parola.

Leggi anche: Costo Samsung Galaxy S21: le ultime a riguardo