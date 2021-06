Aggiornamento Galaxy A30S. Dal territorio Russo, almeno per il momento, è iniziato da qualche ora il rilascio del nuovo sistema Android 11 per il Galaxy A30s dell’azienda coreana. Andiamo a scoprirne di più.

Samsung Galaxy A30s: debutta Android 11

La versione del firmware è la seguente: A307FNXXU2CUF2 e troviamo anche le patch di maggio.

Inoltre, fra le tante novità di Android 11 ci sono anche quelle della nuova interfaccia One UI 3.1.

Infime, per i possessori italiani del dispositivo Samsung non rimane dunque che aspettare ancora un po’ per ricevere l’update.

