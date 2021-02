Aggiornamenti Samsung. Notizia non positiva per tutti coloro che possiedono un dispositivo Galaxy A3, A5, A7 2017 ecc… Il colosso coreano ha infatti preso la decisione di non rilasciare più alcun update a cadenza mensile. Andiamo a scoprirne di più.

Aggiornamento Galaxy A3, A5 e A7 (2017): bloccati ufficialmente gli aggiornamenti mensili

Gli smartphone di fascia media appartenenti alla gamma Galaxy A commercializzati nel 2017, non altro che: A7, A5 e A3, sono ormai arrivati e sono pronti a finire nel dimenticatoio.

Tutte e tre gli smartphone, per chi non ne era a conoscenza, già da tempo ricevevano aggiornamenti ogni tre mesi, ma questo non succederà più perché Samsung ha deciso di non supportarli più.

Cosa ne pensate di questa scelta? A voi affidiamo i commenti.

