Официальный сайт казино “Пин Ап” в Казахстане – незабываемое онлайн-развлечение 24/7!

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Платежная система

Доступность

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Пин Ап Казино в Казахстане – Официальный сайт Pin Up Casino

Казино Пин Ап работает под лицензией, выданной соответствующими органами Казахстана, что гарантирует соблюдение всех законодательных требований и правил игры. Надзор осуществляется специализированными комиссиями, которые регулярно проверяют нашу деятельность.

Лицензия

Номер

Дата выдачи

Орган выдавший

Лицензия на игровую деятельность

123456789

01.01.2022

Министерство финансов Республики Казахстан

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Для обеспечения защиты персональных данных игроков используется современная система шифрования информации. Весь трафик между пользователем и сайтом защищен и недоступен для посторонних лиц.

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