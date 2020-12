Dopo averne sentito parlare con insistenza in questo periodo Xiaomi nelle ultime ore ha finalmente tolto il velo al suo nuovo top di gamma, ovvero: Xiaomi Mi 11. Scopriamo insieme cosa offre questo nuovo dispositivo.

Xiaomi Mi 11 è ufficiale: ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo

Il punto di forza del nuovo terminale dell’azienda cinese è senz’altro la presenza della recente CPU Snapdragon 888 di casa Qualcomm.

Il terminale è stato presentato in Cina ma presto, salvo imprevisti, farà il proprio debutto ovunque. Passando invece al prezzo è di 3999 Yuan, 501 euro al cambio per quanto concerne la configurazione da 8GB di memoria RAM e 128GB di storage. Si sale invece a 4299 Yuan per il modello da 8GB e 256GB 538 euro al cambio e per finire 4699 Yuan – 588 euro – per la variante più performante dotata di 12GB e 256GB.

La scheda tecnica

A bordo di Xiaomi Mi 11 è presente una GPU Adreno 660, successivamente troviamo un ampio display caratterizzato da tecnologia AMOLED e diagonale da 6.8 pollici QHD+.

Altro punto di forza è sicuramente il comparto fotografico composto da:

108 MegaPixel da 1/1,33”, f/1,85, lenti 7P, OIS, AF, pixel da 0,8 micron, 13 MegaPixel ultrawide da 122°, f/2,4, 5 MegaPixel telemacro, AF, f/2,4 (messa a fuoco tra 3 e 10cm)

Anteriore: 20 MegaPixel, f/2,4, pixel da 0,8 micron.

La connettività è invece la seguente:

modem Snapdragon X60, Dual SIM dual 5G stanby, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, USB-C, NFC, GPS a doppia frequenza

Proseguendo troviamo:

Grandezze e peso: 164,3 x 74,6 x 8,06mm (vetro), 164,3 x 74,6 x 8,56mm (pelle) per un peso di 196 grammi (vetro), 194 grammi (pelle);

Speaker doppio Harman Kardon, certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless

Sensori: monitoraggio del battito cardiaco tramite sensore di sblocco sotto al display, sensore IR

Batteria: 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55W via cavo, wireless a 50W, ricarica inversa a 10W (alimentatore non presente in confezione)

Colorazioni: nero, bianco, celeste, oro e viola.

